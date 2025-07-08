Rising Cancer Rates in Young Australians: Scientists Ignore Possible Links to mRNA Vaccines
As early onset cancers surge, ignoring mRNA vaccines is unethical.
Cancer rates among Australians under 50 have been rising sharply since 2000, sparking concern among doctors and researchers. Data from Cancer Australia shows significant increases in various cancers—such as bowel, prostate, pancreatic, liver, uterine, and kidney cancers—particularly in people in their 30s and 40s.
While many factors such as environmenta…